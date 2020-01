Con Suor Angelica la lirica va in soccorso delle case rifugio

Uno spettacolo benefico in programma sabato 8 febbraio alle 18 nell’auditorium del Boccherini dedicato a Suor Angelica. E’ “Quando potrò baciarti. Viaggio lirico narrativo nel mondo di Suor Angelica il titolo dello spettacolo promosso dal Lions Club Lucca Le Mura.

A parlare dei dettagli dell’evento il presidente del Lions Club Lucca le Mura Guglielmo Menchetti, il secondo vice governatore del Lions distretto 108 La Toscana, nonché membro del Lions Lucca Le Mura, Giuseppe Guerra, e il soprano lucchese Silvana Froli.

Silvana Froli ha ribadito di aver “accolto con molto piacere l’invito del Lions Club Lucca Le Mura di partecipare a questo evento benefico dove i proventi saranno devoluti alle case rifugio dell’associazione lucchese La Luna, case che accolgono donne vittima di violenza. Lo spettacolo che proporremo racconta la storia di Suor Angelica, opera pucciniana, donna, suora e mamma e sarà un racconto dinamico,con molte sorprese rispetto ad altre edizioni già presentate in passato. Un tema dunque attuale: verrà proposto anche un messaggio che le donne ospiti delle case rifugio manderanno”.

“Il nostro Club – ha sottolineato il presidente Guglielmo Menchetti – soprattutto in questo anno ha rivolto una particolare attenzione alle donne, vedi questo spettacolo e altre iniziative che saranno proposte nei prossimi mesi sulla parità di genere. Come Lions non possiamo essere indifferenti a quanto le cronache, purtroppo, ogni giorno ci presentano e dove le donne sono vittime di violenza. Contribuire allora alle necessità dell’associazione La Luna sarà per noi un impegno importante e un messaggio per tutta la cittadinanza. Lo spettacolo infatti è aperto a tutti i lucchesi che partecipando contribuiranno ad aiutare concretamente queste donne vittime di violenza e nello stesso tempo potranno conoscere meglio l’associazione La Luna, che tanto fa per il territorio. Ringrazio il soprano Silvana Froli e l’attore Nicola Fanucchi che da subito hanno dato la loro disponibilità per realizzare questo evento. Durante lo spettacolo verrà fatto suonare anche il contrabbasso che il nostro Club ha offerto al Boccherini lo scorso anno, un contributo importante a sostegno di una realtà, quella dell’istituto musicale, che tanto fa per il nostro territorio e che ci fa conoscere a livello internazionale”.

Giuseppe Guerra ha inoltre sottolineato la valenza di questo momento culturale che si terrà presso l’Istituto Musicale Boccherini,” un nostro fiore all’occhiello e dal quale scaturiscono giovani talenti della musica. Il Lions è molto attento al tema delle donne. Tanto che nel mese di marzo, con molta probabilità , verrà a Lucca Gudrun Yngvadottir, prima donna presidente della Fondazione del Lions Club International. Auspico una significativa partecipazione dei soci Lions e di tutta la cittadinanza all’evento benefico dell’8 febbraio, uno spettacolo che ci emozionerà vista la bravura dei suoi interpreti e la tematica che affronta”.

Lo spettacolo

“Quando potrò baciarti. Viaggio lirico narrativo nel mondo di Suor Angelica”, sarà su libretto di Giacomo Puccini e musica di Giacomo Puccini.

L’attore Nicola Fanucchi racconta Suor Angelica di Giacomo Puccini, il soprano Silvana Froli interpreta Suor Angelica, il mezzo soprano Leonora Sofia interpreta la zia principessa. Sulla scena anche un bambino.

Al pianoforte Chiara Mariani, al flauto traverso Sara Tomei.

Introduce la serata Tiziana Criscuoli.

Contributo benefico per l’acquisto di elettrodomestici nelle case rifugio dell’associazione La Luna.

Per prenotarsi telefonare al 338-2352611 (o mandare un messaggio), o al 333-7732913 oppure mandare una mail a silvanafroli@yahoo.it o a benvenutiemanuela@hotmail.com.