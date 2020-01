Diventare genitori: incontro al centro Te.Con.Me

Il nuovo anno è iniziato ed il centro Te.Con.Me (terapia, consulenza e mediazione) è pronto per ripartire con un ciclo di mini-conferenze per approfondire il complesso universo del comportamento umano e le sue dinamiche relazionali.

L’obiettivo di ogni incontro è stimolare la riflessione sulle risorse che ciascuno ha per raggiungere il proprio equilibrio interiore. Il primo è in programma per giovedi 30 gennaio alle 21 con la dottoressa Elisa Pierotti, che parlerà della ‘transizione alla genitorialità’, ovvero di quel delicato processo che porta l’individuo a essere coppia e, in seguito, a scegliere di diventare coppia genitoriale.

Il centro Te.Con.Me si trova in viale Giusti, al civico 391.