La Casa del popolo di Lucca raccoglie generi alimentari per Vicofaro

La Casa del Popolo di Lucca ha deciso di aiutare concretamente i migranti che don Biancalani accoglie presso la parrocchia di Vicofaro a Pistoia. L’ultimo sabato di ogni mese, per quanto riguarda gennaio il 25, dalle 15 alle 19 la CdP sarà aperta per raccogliere generi alimentari (latte a lunga conservazione, riso olio per friggere e altri prodotti a lunga scadenza), indumenti e farmaci da banco. Quanto raccolto verrà poi portato a Vicofaro.