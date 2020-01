Anche Careggine “invita” Jennifer Lopez

Anche Careggine ‘chiama’ Jennifer Lopez.

Dopo l’intervista a Vanity Fair in cui la celebre showgirl ha dichiarato di voler vivere in Toscana è gara fra città e paesi per accaparrarsi la sua predilezione.

L’ex sindaco Mario Puppa ha così deciso di lanciare la ‘candidatura’: “Il posto ideale per lei potrebbe essere davvero Careggine – ha detto riferendosi alle sue dichiarazioni – Potrebbe andare in bicicletta a comprare l’ottimo pane di patate del panificio pasticceria Bandini, spalmarci sopra le straordinarie marmellate dell’azienda agricola Maestà Della Formica e, perché no, sedersi sulla panchina gigante di fronte ad un paesaggio straordinario”.

E la gara, fra sogno e campanilismo, è appena partita…