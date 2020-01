Jennifer Lopez in Toscana, Del Ghingaro: “Venga da noi”

Anche Viareggio si aggiunge alla lunga lista delle città che ospiterebbero Jennifer Lopez, dopo l’outing dell’attrice e cantante che ha dichiarato a Vanity Fair di voler vivere in Toscana.

“Jennifer Lopez in una intervista – dice il sindaco Giorgio Del Ghingaro – ha affermato che vorrebbe vivere o in un paese in Italia o a Bali. Noi la ospiteremmo volentieri, Viareggio ha tutto, è in Italia e c’ha le marine più belle di quelle di Bali. Praticamente l’ideale, quello che cerca. Bellezza attira bellezza. L’aspettiamo”