La scuola Chelini diventa un polo culturale aperto alla città

Un teatro rigenerato, laboratori gratuiti per i più giovani di arti urbane, design e artigianato creativo e un percorso di condivisione di idee aperto alla cittadinanza per rendere la scuola un luogo sempre accessibile: è questo San Vito Co. Art, progetto finanziato dal ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, promosso dall’istituto comprensivo Lucca 6, dal Comune di Lucca e da numerose realtà del quartiere e del territorio, che punta a rigenerare la scuola secondaria di secondo grado Chelini di San Vito attraverso l’arte e la creatività.

Sabato (25 gennaio) alle 15 la scuola apre le sue porte con una festa per tutta la città in cui verrà presentato il teatro ristrutturato, che sarà aperto ad associazioni e singoli che vogliano farne uso, insieme allo skate park e al campo da basket recentemente realizzati nel giardino della scuola Chelini, grazie al progetto dell’amministrazione comunale Quartieri social.

Individuare le modalità per rendere la scuola un laboratorio sempre aperto a tutti gli abitanti del quartiere e della città sarà uno dei compiti del progetto che coinvolgerà, a partire da marzo, associazioni e singoli al fine di individuare un possibile modello di gestione dello spazio, valorizzando in particolare l’apporto dei più giovani.

Nell’attesa, partiranno tra febbraio e marzo 8 laboratori gratuiti per i più giovani: danza urbana, skateboarding, street art, musica, lettura, nonché tre laboratori creativi per progettare, realizzare e decorare arredi in legno fatti con materiale di recupero per il nuovo laboratorio urbano.

L’inaugurazione del progetto sarà l’occasione per conoscere le persone che lo animeranno, visitare gli spazi rinnovati, sapere di più dei laboratori e del processo di coinvolgimento dei cittadini ed iscriversi. Dopo la presentazione per tutti i partecipanti sarà possibile passare un momento conviviale negli spazi allestiti per l’occasione.

San Vito Co.Art è promosso dall’istituto comprensivo Lucca 6 in partnership con il Comune di Lucca, Oikos, Aics Comitato provinciale di Lucca, Ubidanza, Terra di Tutti, ed è realizzato con il supporto di Odissea Coop Soc, Caritas diocesana di Lucca, il tavolo l’Asola e il Bottone, con la collaborazione di Lucca Creative Hub ed il finanziamento del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo all’interno del programma Cultura Futuro urbano e del bando Scuola attiva la cultura.

Ulteriori informazioni sul sito: www.sanvitocoart.it