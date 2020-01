Proprietari assenti, furto in una casa di Segromigno

Ladri in azione domenica pomeriggio in via di Piaggiori a Segromigno.

Approfittando dell’assenza dei proprietari, fuori casa per una giornata da passare in serenità in famiglia, ignoti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che hanno compiuto il sopralluogo di furto, hanno forzato un ingresso sul retro dell’abitazione per poi agire indisturbati alla ricerca di denaro o oggetti preziosio. Il tutto mettendo a soqquadro armadi e cassetti.

Al ritorno a casa i proprietari hanno subito capito che qualcosa non andava e una volta entrati nelle stanze hanno avuto la temuta conferma. Alla fine all’appello mancavano solamente dei contanti. Ma al di là del furto è rimasto lo choc e la brutta sensazione di vedere violata la propria sfera privata.