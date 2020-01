160 assunzioni nel pubblico, Cisl organizza un corso di preparazione

La Cisl organizza corsi per preparare i candidati alle selezione pubbliche. Un’opportunità aperta dal segretario Massimo Petrucci dopo l’annuncio dell’assunzione di circa 160 diplomati nei comuni, in Provincia e in Regione.

“Tra Regione Toscana con 89 posti, Comune di Pistoia con 26 posti, Provincia di Lucca, senza dimenticare che i Comuni di Pietrasanta e Camaiore si preparano a bandire nuovamente concorsi di Categoria C complessivamente per una venticinquina di posti, in totale quindi circa 150/160 posti saranno messi a concorso – spiega il segretario Cisl funzione pubblica di Pistoia Lucca Massa Carrara -. In più si rinnoveranno le graduatorie da cui gli enti potranno continuare ad attingere”.

Per questi posti sarà sufficiente, come titolo di studio, il diploma. “Ogni ente introdurrà i criteri selettivi specifici ma il diploma di scuola superiore è uno dei requisiti sufficienti almeno per il 50 per cento dei posti – va avanti Massimo Petrucci – . Ma avere una buona base di preparazione è fondamentale. Per questo Cisl Fp lancia il corso di preparazione al concorso”.

Le lezioni si terranno nella sede Cisl di Lucca in viale Puccini 1780 a Sant’Anna e saranno tenute da un docente dell’Anci. L’obiettivo è quello di preparare i candidati con dispense, schemi, normative e simulazioni di prova d’esame. Il corso inizierà a febbraio con tre ore a incontro, dalle 20 alle 23, per un totale di 34 ore.

Per informazioni rivolgersi a Luca Del Frate chiamando il 340 4259131 o a Massimo Petrucci al numero 333 4982993.