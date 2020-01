Elezioni Viareggio, la lista ‘Civica Mente’ a sostegno di Del Ghingaro

Pronta a sostenere la candidatura di Giorgio Del Ghingaro la lista Civica.Mente, il cui coordinatore è Luigi Troiso.

Una lista civica, come si legge in una nota, “trasversale che si pone fuori dalle strette dinamiche dei partiti. Che vede la sua forza nella radicazione sul territorio, nella conoscenza profonda delle questioni relative alla città ma soprattutto alla sua frazione, Torre del Lago, che da anni ormai conta sul consigliere di maggioranza Luigi Troiso, coadiutore per Torre del Lago, impegnato su più fronti: dal verde, alla viabilità, dal decoro agli eventi”.

“E poi la questione del Parco di Migliarino San Rossore – continua la nota – che tanta parte occupa fisicamente sul territorio della città di Viareggio e tanto peso impone sulle attività, soprattutto a quelle lungo le marine. Troiso da sempre si pone come uno tra i critici più convinti della gestione del Parco e dai banchi del Consiglio comunale ha più volte fatto sentire la sua voce in proposito”.

“Siamo pronti a lavorare per il futuro della città – concludono – dichiarano, e a dare il nostro contributo al sindaco Giorgio Del Ghingaro”.