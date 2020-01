Angelini: “Consorzio di Bonifica continua ad assumere”

“Consorzio di bonifica Toscana Nord la situazione di cassa è preoccupante ma si continua a fare assunzioni“. Lo sostengono Fortunano Angelini e i membri della sua lista di opposizione all’ente consortile.

“E’ di oggi la pubblicazione della determina con cui si assume un funzionario quadro direttivo a tempo indeterminato, senza concorso o selezione”, sostengono.

“Il fatto sarebbe già grave, ma se si aggiunge poi che cla situazione di cassa dell’ente è delicatissima, questo provvedimento diventa incomprensibile – affermano -. Questa osservazione viene formulata alla luce di quanto emerge dalla risposta, alla nostra richiesta, formulata dal dottor Perna responsabile amministrativo dell’ente da cui emerge una anticipazione di cassa (scoperto di conto) che al 31 dicembre ammonta a poco meno di 15.000.000 di euro”.

“Come se non bastasse – vanno avanti – ci risulta che il consorzio ha ancora da pagare 5.000.000 di euro di fatture. Da non dimenticare che per l’anno 2020 deve corrispondere circa 6.000.000 di euro per stipendi“.

“Oltre a ciò – aggiungono – non possiamo ipotizzare che l’Ente non assegni lavori per i quali i cittadini pagano il contributo prevedibile in circa 14.000.000 di euro. Vani ci sembrano gli sforzi che il presidente si accinge a compiere emettendo ruoli a raffica per il 2019 ed a breve è ipotizzabile anche l’anno in corso”.