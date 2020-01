Capannori, Alice Pani è la nuova presidente della commissione Pari opportunità

La nuova presidente della commissione Pari opportunità è Alice Pani, 30 anni, imprenditrice capannorese. E’ la componente più giovane ed è stata votata all’unanimità nella prima riunione dell’organismo del Comune, che si è svolta ieri sera (22 gennaio) nella sala del consiglio comunale. Vice presidente è stata eletta, sempre all’unanimità, Ilaria Cardella, 53 anni, impiegata, ex vice presidente dell’associazione Luna-Centro antiviolenza.

“Con l’elezione della presidente e della vicepresidente la commissione pari opportunità si metterà ora al lavoro per individuare concrete iniziative e nuove progettualità non solo sui diritti e l’uguaglianza fra generi, ma anche sui temi della formazione e del lavoro al femminile, tematiche che certamente avranno ricadute positive sulla comunità – dichiara l’assessora ai diritti, Serena Frediani -. La commissione intende valorizzare, inoltre, le competenze e promuovere la partecipazione delle tante donne che si sono candidate a far parte dell’organismo e dar vita ad un ampio coinvolgimento di tutte le cittadine. Per articolare meglio l’attività della commissione ogni componente avrà specifiche deleghe. L’amministrazione comunale lavorerà a fianco di questo organismo che già negli anni scorsi ha promosso molte e importanti iniziative quali, ad esempio, lo Sportello legale e quelle contro la violenza sulle donne. Faccio i complimenti alla presidente e alla vice presidente per la loro elezione ed auguro a tutte le componenti un proficuo lavoro”.

Le componenti della commissione pari opportunità sono: Alice Pani (presidente), Ilaria Cardella (vicepresidente) Alida Bondanelli, Chiara Bini, Yman Chfouka, Elena Franceschini, Antonella Battista, Lucia Bertolucci, Sonia Giorgi, Simona Salvanetti, rappresentante del Centro antiviolenza Luna residente nel Comune e le consigliere comunali, individuate dall’organo collegiale, Laura Lionetti (Partito Democratico), Arianna Luporini (+ Capannori) e Ilaria Benigni (Lega). Fanno inoltre parte di diritto della Commissione pari opportunità, solo con funzioni consultive, le assessore Serena Frediani, Ilaria Carmassi e Lucia Micheli.