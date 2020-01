Dick, affettuoso e intelligente, in cerca di una casa

Si chiama Dick ed è in cerca di una casa. E’ uno springer spaniel di 5 anni affettuoso e ubbidiente. Dick però purtroppo non ci vede a causa di una malattia ereditaria.

È comunque molto intelligente e impara tutto con estrema velocità. Ad oggi è in stallo casalingo ma dopo un lungo check up finalmente è pronto per la sua nuova vita. Per info 3471834141.