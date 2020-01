Giovanissimi provinciali, Castelnuovo vince il recupero con l’Aquila Sant’Anna

Aquila S. Anna – Castelnuovo 0-2

AQUILA SANT’ANNA: Sciotti, Barsotti, Del Dotto, Pasquali, Bargioni, Gambogi, Amone, Pieretti, Palazzoni, Mariani, Mennucci. A disp.: Martinis, Graziani, Ramacciotti, Cantoni, Puccetti, Billet, Zanelli

CASTELNUOVO: Lunardi, Monti, Pedreschi, De Blasio, Pieroni, Bertoncini, Satti M. Tognarelli, Magazzini, Radicchi, Bertucci. A disp.: Ferrando L., Betti, Orsetti

RETI: Magazzini, Bertoncini

Vittoria del Castelnuovo nella gara di recupero dei giovanissimi provinciali. Il match era stato rinviato per il ghiaccio sul campo castelnuovese. Per evitare nuovi rinvii si è deciso quindi per l’inversione di campo.

Parte bene l’Aquila Sant’Anna, ma il Castelnuovo si difende ordinatamente, e riesce da andare in vantaggio con una palla recuperata a meta campo da Satti che serve Bertucci, supera il portiere in uscita e la mette in mezzo per Magazzini che porta in vantaggio i garfagnini.

Trascorrono pochi minuti e Radicchi con passaggio filtrante premia l’inserimento di Bertoncini che raddoppia.

L’Aquila Sant’Anna reagisce con alcune belle iniziative che, però, trovano pronto il portiere castelnuovese.

Secondo tempo sulla falsa riga del primo ma nessuna delle due squadre riesce a segnare, anche se il Castelnuovo può recriminare su alcune buone azioni tra cui un tiro cross di Satti finito sulla parte altra della traversa.