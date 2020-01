Si gira anche in Versiliana il nuovo film del regista hollywoodiano Peter Chelsom che in queste settimane è impegnato proprio in Versilia per le riprese di Security.

Il regista, autore di numerose pellicole di grande successo da Basta guardare il cielo con Sharon Stone a Shall we dance con Richard Gere, da Hanna Montana a Serendipity fino a Lo spazio che ci unisce, ha scelto infatti la Villa della Versiliana per ambientare la stazione dei Carabinieri attorno alla quale di snoderanno le vicende del film.

Security è un film per il grande schermo tratto liberamente dall’omonimo romanzo di Stephen Amidon, che aveva già scritto Il capitale umano, da cui è stato tratto il celeberrimo film girato nel 2013 dal livornese Paolo Virzì.

E proprio in Versiliana per le riprese del film sono arrivati Marco d’Amore e Silvio Muccino, protagonisti del film che vede un cast di importanti attori tra cui anche Giovanna Mezzogiorno, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bilello e Ludovica Martino.

La Versiliana non è però stata scelta soltanto per le riprese: grazie ad un accordo con la casa di produzione cinematografica Indiana Production gli spazi della Fondazione (Fabbrica dei Pinoli e Green House) sono già da alcune settimane anche la sede della produzione ospitando uffici, sartoria e laboratorio di scenotecnica.

“La Versiliana, con i suoi ambienti – spiega il presidente della Fondazione Alfredo Benedetti – è un luogo ideale anche per questo tipo di attività nel periodo invernale a detta anche della produzione stessa del film che l’ha scelta come quartier generale.La presenza di un regista e un cast così importante dà lustro al nostro territorio e certamente non ci lasciamo sfuggire l’occasione di invitare gli attori e lo stesso Chelsom ai nostri incontri al Caffè. Saremmo davvero onorati della loro presenza”.

Questa mattina (23 gennaio) anche il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini ha fatto visita alla piscina comunale dove erano in corso le riprese. Accompagnato dal vicesindaco Franco Simonini, dagli assessori Pietro Bertolaccini e Michela Dell’Innocenti e dal presidente del consiglio comunale Claudio Marlia, il primo cittadino è rimasto con la produzione che lo ha ringraziato per la disponibilità e l’accoglienza ricevuta.

“Un’occasione importante per Massarosa – ha rimarcato il sindaco Alberto Coluccini – che offre al nostro territorio una importante e prestigiosa vetrina. Siamo onorati che il nostro impianto sportivo, sul quale stiamo investendo e crediamo, abbia attirato l’attenzione di un così importante produttore cinematografico e che sia stato scelto come location per alcune scene. Vedere Massarosa all’interno di un film che si preannuncia di alto valore – conclude – sarà sicuramente motivo di orgoglio anche per i nostri concittadini”.

Security è prodotto da Vision Distribution e Indiana Production e uscirà nelle sale nel 2021 distribuito da Vision Distribution.