Pacchi alimentari, continua la raccolta di CasaPound per le famiglie

Anche nel 2020, CasaPound Italia Lucca continuerà a fornire un aiuto alle famiglie italiane in difficoltà economica tramite la raccolta alimentare. “Chi voglia contribuire – dice Casa Pound Lucca – può contattarci al numero 331.9309335 oppure passare dalla nostra sede in via Michele Rosi 76 ogni sabato pomeriggio dalle 16 alle 19”.

Scrive così in una nota il movimento della tartaruga frecciata, che prosegue: “Il numero delle famiglie che si rivolgono a noi per ricevere aiuto continua sempre ad aumentare e di conseguenza aumenta anche la quantità di alimenti necessari. Abbiamo quindi provato a contattare i numerosi supermercati presenti sul territorio ma nessuno di questi ci ha dato la possibilità di posizionarci nei pressi dell’ingresso in modo da potere distribuire del materiale informativo ai clienti e consentire la raccolta degli alimenti offerti”.

“Nonostante questo – scrive ancora CasaPound – abbiamo continuato a raccogliere i generi alimentari nelle nostre sedi grazie al contributo di numerosi cittadini che apprezzano la nostra iniziativa e che ogni mese non fanno mancare il loro sostegno. Ricordiamo che non raccogliamo soldi ma esclusivamente alimenti a lunga conservazione che poi andiamo ad inserire nei pacchi che distribuiamo mensilmente. Da questo gennaio abbiamo modificato solo la data di consegna, spostandola dal 20 del mese al quarto sabato di ogni mese, sempre alla nostra sede di Marlia in via della chiesa 24 dalle 14 alle 17”.