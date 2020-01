Domenica pulizia straordinaria alla riserva naturale del lago di Sibolla

Una mattinata di pulizia straordinaria intorno alla riserva naturale del Lago di Sibolla, per raccogliere i rifiuti abbandonati e dare un segnale di cura e civiltà al territorio.

Ad organizzarla domenica (26 gennaio) sarà l’associazione Amici del Padule di Fucecchio insieme con l’amministrazione comunale di Altopascio.

L’appuntamento è alle 9,30 in piazza Benedetto Croce, mentre l’attività di pulizia si concentrerà in via dei Sandroni, dove spesso incivili abbandonano rifiuti di ogni genere, tra sacchi e materiali ingombranti.

Quella, infatti, è una una delle zone più esposte alla pratica inaccettabile dell’abbandono dei rifiuti, tanto che con regolarità l’amministrazione comunale, Ascit e la polizia municipale organizzano interventi di contrasto, di prevenzione e di pulizia per tenere curata l’area.

La raccolta di domenica sarà effettuata differenziando i materiali. A tutti coloro che decidono di partecipare è richiesto di portare guanti, scarpe comode e gilet gialli.