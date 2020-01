Bama Altopascio ko in casa con la Pielle Livorno

Bama Altopascio – Pielle Livorno 77-84 (17-15, 43-41, 60-66)

BAMA ALTOPASCIO: Pantosti 9, Orsini 10, Malvone 2, Cappa 6, Trillò 8, Pellegrini 11, Lazzeri 16, Giovani 3, Bini Enabulele 7, Meucci ne, Razzoli 6, Simonelli ne. All.: Angiolini

PIELLE LIVORNO: Schiano 19, Creati, Stolfi 3, Fantoni 2, Dell’Agnello 6, Di Sacco 1, Burgalassi 14, Magni 22, Baroncelli, Bonaccorsi 17, Portas-Vives ne. All.: Da Prato

Ci prova ma non raggiunge l’obiettivo il Bama Altopascio di coach Angiolini. I rosablu sono stati in partita a lungo con la Pielle Livorno, conducendo anche per larghi tratti il match.

Nella ripresa hanno patito l’assenza di Meucci, in panchina solo per onor di firma, ma sono restati comunque aggrappati alla partita fino al finale in cui Livorno è riuscita a controllare il match e a portare via i due punti dal Palabox.