Il comitato In marcia contro il 5G a Lucca in occasione delle giornate di mobilitazione (dal 12 al 25 gennaio) promosse dall’associazione mondiale Stop 5G dalla terra e dallo spazio ha manifestato per due giorni a Lucca e Capannori.



Venerdì si è tenuto un volantinaggio al mercato di Capannori. Ieri in mattinata a Lucca è stato consegnato simbolicamente al sindaco un libro sul 5G con allegata una relazione. Nel pomeriggio si è tenuto invece il volantinaggio con cartelli e uomini-sandwich in piazza San Michele per sensibilizzare la popolazione sul tema.