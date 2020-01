Tau Calcio torna a vincere: espugnata Fucecchio

Eccellenza, sorride soltanto il Tau Calcio nella giornata di campionato. La formazione amaranto con un gol di Mengali espugna Fucecchio in uno dei big match di giornata. Cade il Camaiore nell’altra sfida di altra quota sul campo del San Miniato Basso.

Dà continuità il Castelnuovo dopo la prima vittoria interna e pareggia in un match delicato sul campo di Cenaia. Niente da fare anche per la Virtus Viareggio nel match che avrebbe potuto aprire un lumicino per la salvezza con la Pontremolese.

Cenaia – Castelnuovo 1-1

CENAIA: Serafini, Stampa (35’ st Cecchetti), Benvenuti, Lelli (33’ st Zhikov), Signorini, Milianti, Ceccarini, Balleri, Bruzzone, Bachini, Mancini A disp. Barbaro, Borboryo, Tammaro, Betti, Marcellusi, Arrighi, Turini All. Macelloni.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Nelli (20’ st Coselli), Inglese, Galletti (20’ st Biagioni), Pieroni, Lavorini, Casci (40’ st Ghafouri), Marganti (21’ st Valiensi), Bosi (4’ st Nardi), Piacentini, El Hadoui A disp. Berlingacci, Telloli, Turri, Bachini All. Biggeri

ARBITRO: Criscuolo di Torre Annunziata (Cappetta e Pignatelli di Viareggio)

RETI: 44’pt Mancini, 48’st Pieroni

NOTE: Ammoniti Inglese, Stampa

Fucecchio – Tau Calcio 0-1

FUCECCHIO: Del Bino, Gremigni (14’ pt Lelli), Nardi, Malanchi, Papa, Vallesi, Cirasella (1’ st Meacci), Ghelardoni, Taraj (24’ st Rigirozzo), Fedeli (35’ st Terzigni), Sciapi. A disp. Pellegrini, Falaschi, Menichetti, Mazzanti, Tersigni, Demi. All. Collacchioni.

TAU CALCIO: Citti, Battistoni, Lucchesi, Michelotti, Signorini, Fedi, Antoni (30’ st Matteoni), Pratesi (23’ st Rossi), Mengali, Chianese, Benedetti (23’ st Gialdini). A disp. Donati, G. Magini., L. Magini, Fanani, Frugoli, Maccagnola. All. Cristiani.

ARBITRO: Papi di Prato (Perlamagna di Carrara e Scorteccia di Firenze)

RETI: 9’pt Mengali

NOTE. Ammoniti Taraj, Benedetti, Lucchesi, Rossi.

Torna a vincere il Tau che conquista tre punti strategici vincendo di misura in casa del Fucecchio. È il centravanti Federico Mengali a insaccare la rete della vittoria, dopo nove minuti dal fischio d’inizio, grazie a un tiro in diagonale da dentro area.

La formazione amaranto continua ad attaccare, con Benedetti che si rende protagonista di due tiri molto pericolosi, ben parati dal portiere del Fucecchio, Del Bino.

Nella ripresa la partita si fa equilibrata, con il Tau che continua a far girare la palla nella metà avversaria: da segnalare, di nuovo, una bella parata del portiere bianconero che non lascia passare il tiro di Michelotti.

Il Tau, con la vittoria odierna, supera il Fucecchio in classifica e si prepara ora a incontrare in casa il San Miniato Basso.

Pontremolese – Virtus Viareggio 2-1

PONTREMOLESE: Gussoni, Gabrielli, Cattani, Giannantoni, Filippi A., Verdi, Bondielli, Cargioli, Occhipinti, D’Angelo, Corvi. A disp.: Santini, Crispi, Lecchini, De Cillis, Nardini, Diouf, Vatteroni, Berzolla, Posenato. All.: Bracaloni

VIRTUS VIAREGGIO: Grilli, Ferri, Cristiani, Richieri, Bianco, Belatti, Bertelloni, D Angina, Galloni, Bordini, Mazzucchelli. A disp.: Pirola, Balestri, Ciocia, Evani, Ndiaye, Masina, Mboa, Tonarelli A., Masotti. All.: Tenerani

ARBITRO: De Marco di Lucca (Meraviglia di Pistoia e Boccolini di Pisa)

RETI: 14’pt Occhipinti, 24’pt Galloni, 10’st Corvi

San Miniato – Camaiore 1-0

SAN MINIATO BASSO: Battini, Rossi, Fatticcioni, Borselli, Alderotti, Tafi, Onnis (15’ st Veraldi), Marinari, Pirone (43’ st Broccoli), Remedi (12’ st Andreotti), Bozzi. A disp. Cappellini, Accardo, Freschi, Bartoli, Bicchieri. All. Venturini.

CAMAIORE: Barsottini, Contipelli, Barsotti, Ceciarini, Arnaldi (30’ st Tonazzini), Fiale, D’Alessandro (30’ st Ghilarducci), Orlandi (11’ st Nardini), Pegollo, Viola, Mancini (5’ st Morelli). A disp. Ferraiuolo, Bresciani, Benedetti, Cartano, Pacini. All. Moriani

ARBITRO: Giordano di Grosseto (Lumetta di Piombino e Misson di Prato)

RETI: 28’st Andreotti

NOTE: Ammoniti Marinari, Rossi, Barsotti, Ceciarini, Arlandi.