E’ in gravi condizioni un operaio di 44 anni caduto dall’alto mentre stava lavorando all’interno della ditta Tec Mec Srl di via Ciarpi a Porcari. L’infortunio, avvenuto attorno alle 10,43, per cause in fase di accertamento, ha richiesto l’intervento dell’auto medica di Lucca e di un’ambulanza della Misericordia di Santa Gemma Galgani.

Sul posto, insieme al 118, si sono diretti anche gli operatori del dipartimento della prevenzione dell’Asl che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Foto 2 di 2



Stando a quanto appreso finora, l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di qualche metro procurandosi un politrauma. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca.