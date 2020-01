Lucca sbarca su Rai Uno con Linea Verde

Su Rai 1, Marcello Masi e Daniela Ferolla guideranno alla scoperta di Lucca, famosa per le mura e per le sue 100 chiese, attenta allo stesso tempo al green e all’innovazione.

Linea Verde questa settimana, infatti, porterà le sue telecamere in città



Racconterà come la scienza si mette al servizio della natura per trovare soluzioni sostenibili che salvaguardino l’ambiente, vedremo coltivazioni curiose e giardini d’eccellenza, scopriremo un nuovo sistema low cost per monitorare le infrastrutture. E ancora tante curiosità, tra turismo sostenibile e iniziative virtuose di cittadini ed istituzioni che si uniscono per tutelare il loro territorio.

E poi ci lanceremo alla scoperta dei sapori tipici, tra salumi e pecorini della Garfagnana e tante altre golosità. Racconteremo anche una delle ricette più tipiche della tradizione lucchese con Federica De Denaro.

La trasmissione è in programma sabato (1 febbraio) alle 12,20.