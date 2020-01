Maria Talarico è la nuova presidente dell’Istituto superiore di studi musicali Boccherini. La nomina di Talarico, che succede a Paolo Cattani (in carica dal 2013 al 2019) è stata ufficializzata questa mattina alla presenza del direttore del Boccherini, Fabrizio Papi, del vicedirettore GianPaolo Mazzoli, del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, della neopresidente stessa e del presidente uscente, Paolo Cattani.

Maria Talarico è stata scelta alcune settimane fa dall’allora ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Lorenzo Fioramonti dalla terna presentata dal consiglio accademico dell’istituto al ministero, della quale facevano parte anche Renzo Sabbatini e Giorgio Serafini.

Foto 2 di 2



Talarico, avvocato, ha già svolto importanti incarichi a Lucca, come la presidenza del Fondo per l’ambiente italiano – delegazione di Lucca e Massa Carrara. Torna al Boccherini con questo importante ruolo, dopo averne frequentato le aule come allieva.

Durante l’incontro il direttore dell’istituto Papi e il sindaco Tambellini hanno calorosamente ringraziato l’ex presidente Paolo Cattani, per l’importante contributo che ha dato al Boccherini e per la sensibilità dimostrata verso tutte le problematiche che si sono dovute affrontare in questi anni di grandi cambiamenti, che hanno segnato una netta crescita del conservatorio lucchese in termini di qualità e quantità dell’offerta formativa, crescita confermata da un deciso incremento delle iscrizioni.

Dopo aver conseguito il diploma in pianoforte al Boccherini e aver insegnato musica nelle scuole medie per alcuni anni, Maria Talarico si è laureata in giurisprudenza all’università di Pisa, accedendo poi alla professione di avvocato dopo aver sostenuto l’esame di stato. Dopo aver praticato la professione forense nello studio legale Ravenni, a Lucca, nel 2001 ha avviato il proprio studio. Oltre a guidare la delegazione lucchese dei Fai, Talarico è da sempre impegnata in vari enti che operano sul territorio, quali Fidapa, Soroptimist e Lions Lucca. Il suo amore per la musica ha generato una lunga collaborazione con l’Associazione musicale lucchese, di cui è stata per anni membro del consiglio.