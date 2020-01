Unicredit a caccia di oltre cinquanta figure professionali

Unicredit, una delle maggiori banche italiane e quella maggiormente internazionalizzata, con l’inizio del 2020 è alla ricerca di oltre cinquante figure, le quali devono avere passione, energia, positività, forti capacità relazionali, orientamento al cliente, conoscenza delle metodologie organizzative, predisposizione al lavoro in team, capacità di lavorare per obiettivi, buona capacità di analisi e di sintesi.

Le figure ricercate sono: organization specialist, che dovranno supportare la definizione di modelli organizzativi, gestire i progetti e attuare le modifiche all’interno dei grafici delle organizzazioni e delle normative interne; Android App Developer (sviluppatori di app Android), che dovranno supportare le attività relative al progetto, alla generazione di prototipi e all’esperienza complessiva dell’utente e implementare nuove funzionalità in app; addetti pension funds risk manag & actuarial (addetti cassa pensione), i quali dovranno avere la responsabilità della funzione attuariale dei fondi pensione, curare le offerte di capitalizzazione delle rendite, coordinare l’attività degli studi attuariali esterni con riferimento al calcolo delle riserve tecniche; Cyber security risk manager (responsabili del rischio per la sicurezza informatica), che dovranno fornire valutazioni dettagliate e conclusioni, supportare il processo di gestione Ict e degli incidenti informatici, gestire e controllare le strategie di sicurezza It oltre a tante opportunità di stage a giovani studenti.

Unicredit è formata da una rete capillare di 4000 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale e una rete internazionale, che fornisce accesso alle banche leader presenti nei 14 mercati strategici e in altri 18 Paesi in tutto il mondo, offrendo servizi a oltre 26 milioni di clienti.Unicredit offre… continua a leggere