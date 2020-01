Alla biblioteca di Altopascio tornano i laboratori di inglese

La biblioteca comunale di Altopascio parla sempre più anche inglese. Dopo il successo ottenuto in autunno, alla biblioteca Carrara tornano anche nel 2020 due iniziative rivolte ai più giovani. Da sabato (1 febbraio), infatti, ricomincia il laboratorio in lingua inglese per bambini e ragazzi, mentre da metà febbraio torna l’English book club at your library. Due iniziative inedite, promosse dall’assessorato alla cultura e dalla biblioteca comunale, che permetteranno a tutti i partecipanti di divertirsi in compagnia, unendo lo stare insieme e il piacere della lettura all’apprendimento e/o perfezionamento della lingua inglese.

Il laboratorio linguistico con insegnante madrelingua, rivolto ai bambini e ai ragazzi, si struttura il primo e il terzo sabato del mese: dalle 15 alle 16,30 (per i ragazzi della scuola media), dalle 16,30 alle 18 (per bambini della scuola elementare) e dalle 18 alle 19 (per bambini della scuola materna).

L’altra iniziativa, invece, si terrà un mercoledì al mese. Come funziona il book club? Per ogni incontro verrà proposta la lettura di un libro in inglese e l’insegnante madrelingua accompagnerà i partecipanti in attività basate sulla storia letta. Non un vero e proprio corso quindi, ma un modo più dinamico e interattivo per consolidare la conoscenza dell’inglese e migliorare la capacità di fare conversazione.

Entrambe le attività sono gratuite. Per partecipare è necessario prenotarsi in Biblioteca: 0583 216280; biblioteca@comune.altopascio.lu.it.

Proseguono inoltre i corsi di lingua avviati ad ottobre scorso: inglese, russo e giapponese per un totale di oltre 100 persone iscritte, alle quali occorre aggiungere gli altri cento partecipanti, tra ragazzi e adulti, per il corso di computer.