Ambasciatore del vino, Nannini ricevuto in Comune

Questa mattina (29 gennaio) il sindaco Alessandro Tambellini ha ricevuto l’imprenditore Roberto Giovanni Nannini che lo scorso 16 gennaio nella sala Koch di Palazzo Madama a Roma, sede del Senato della Repubblica, ha ricevuto dalle mani dell’attore Carlo Verdone il prestigioso premio 100 Ambasciatori Nazionali per la società agricola il Colle delle 100 bottiglie.

Il sindaco e Nannini si sono intrattenuti a parlare degli importanti risultati nel campo dell’eccellenza conseguiti negli ultimi trenta anni dallo sviluppo del settore vinicolo locale; un progresso davvero impressionante che ha portato i vini lucchesi in giro per il mondo. I produttori vitivinicoli e olivicoli locali compongono un tessuto economico prezioso per il territorio e sono rappresentati da piccoli e piccolissimi produttori di qualità, bisognosi però di coordinarsi e unire gli sforzi per riuscire ad affrontare le esigenze dei grandi mercati internazionali e le difficoltà ambientali provocate dall’abbandono dell’agricoltura negli scorsi decenni ma anche dai cambiamenti climatici.

100 ambasciatori nazionali è un riconoscimento che premia cento enti locali o aziende Italiane che si siano distinte facendo leva sulla sostenibilità, la cultura, la creatività e i saperi, sulla coesione sociale dei territori e delle comunità di cui le imprese sono una espressione. Aziende e enti che valorizzano e promuovono il loro territorio che possano rappresentare degnamente nel mondo l’esempio di un Italia, anche minore, virtuosa autenticamente impegnata a promuoverlo.

In particolare il Colle delle 100 Bottiglie è stato premiato per le sue scelte coraggiose di recupero e valorizzazione tramite pratiche e interventi sostenibili in campo e nella produzione, di vino e olio in due cru storici della Lucchesia che vivevano un declino che pareva segnato. L’azienda è da quest’anno rappresentata anche sulla guida dei vini de il Gambero Rosso.