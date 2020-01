Documentari d’arte, tornano le proiezioni alla Fondazione Ragghianti

Dopo il successo delle tre precedenti edizioni, torna l’ormai tradizionale ciclo di proiezioni di video, film e documentari sull’arte proposto dalla Fondazione Ragghianti nel periodo invernale.

Curata da Alessandro Romanini, e fortemente voluta dal presidente Alberto Fontana e dal direttore Paolo Bolpagni, la rassegna L’arte sullo schermo si inserisce nella linea di ricerca tracciata da Carlo Ludovico Ragghianti, che fu tra i primi a credere nelle potenzialità del linguaggio cinematografico come strumento sia critico, sia di educazione all’arte e di formazione del pubblico.

Le proiezioni, che avranno tutte luogo, a ingresso gratuito, nella sala conferenze Vincenzo da Massa Carrara nel complesso di San Micheletto a Lucca, con inizio alle 17,30, per quattro sabati consecutivi, saranno introdotte da una guida alla visione in cui si alterneranno lo stesso Alessandro Romanini, Maria Flora Giubilei, Paolo Bolpagni e Francesca Pola, autrice di uno dei documentari proposti, quello su Piero Manzoni, che sarà proiettato in prima italiana.

Il primo incontro, sabato (1 febbraio), è dedicato al dietro le quinte di The Floating Piers, l’opera italiana realizzata dall’artista americano di origine bulgara Christo sul Lago d’Iseo nel 2016, dieci anni dopo la scomparsa della moglie e partner artistica Jeanne-Claude, e con lei progettata fin dagli anni Settanta.

Christo. Walking on Water di Andrey M. Papunov è il reportage che racconta, nei dettagli più vivi, l’intero processo che ha portato allo sviluppo di questa enorme opera d’arte ambientale. Accurato e dettagliato, il film restituisce allo spettatore immagini di grande impatto della messa in posa di una delle installazioni artistiche site-specific più complesse e più visitate di sempre, con oltre un milione e mezzo di persone in soli sedici giorni.

Sullo sfondo di questa epica e memorabile follia, con le complesse trattative a metà fra arte e politica, le sfide ingegneristiche e le imprese logistiche, il regista documenta il dispiegarsi del sogno dell’artista. “Il titolo del documentario – spiega Andrey M. Papunov – ha un doppio significato. È un riferimento all’esperienza offerta da The Floating Piers, ma rappresenta anche il mio obiettivo finale: realizzare un film che possa offrire a ogni spettatore l’opportunità di camminare sulle orme di Christo e della sua creazione”.