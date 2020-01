Nucleo di valutazione del Comune di Capannori, bando per tre membri esterni

E’ indetta una procedura pubblica finalizzata all’individuazione di tre persone cui affidare l’incarico di membro esterno del nucleo di valutazione del Comune di Capannori per il periodo 2020/2022. Sono richiesti titoli di studio ed esperienza professionale.

Per la presentazione delle candidature i soggetti interessati devono infatti essere in possesso di un diploma di laurea in ambito giuridico-economico o laurea specialistica o magistrale sempre negli stessi ambiti; in alternativa è richiesto un diploma di laurea o laurea specialistica o magistrale in altre discipline unitamente ad un titolo di studio post-universitario in profili afferenti le materie suddette o in settori dell’organizzazione e gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance.

I componenti del nucleo di valutazione devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: esperienza professionale di almeno 3 anni in posizioni di responsabilità presso amministrazioni locali nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, dell’innovazione e valutazione della performance e dei risultati, maturati in posizione apicale dell’area risorse umane e organizzazione o dell’area controlli, direttore generale di enti locali, segretario generale di comuni e province; libera professione esercitata per almeno 5 anni nel campo della P.A. locale con specifico riferimento all’area giuridico-organizzativa.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al Comune di Capannori entro le 12 del 24 febbraio per posta elettronica certificata, portale Apaci della Regione Toscana, presentazione diretta o posta raccomandata con ricevuta di andata e ritorno.

Per ulteriori informazioni: Comune di Capannori, segreteria generale tel 0583428202, www.comune.capannori.lu.it sezione amministrazione trasparente bandi di concorso.