Tartaruga trovata morta in spiaggia

Un esemplare morto di tartaruga marina trovato sulla spiaggia di Marina di Pietrasanta. Dovrebbe trattarsi di una Caretta Caretta, la specie più diffusa nel Mar Mediterraneo. L’ultimo caso di tartaruga marina ritrovata senza vita sul litorale di Pietrasanta risale al maggio 2018.

Domenica (26 gennaio) si era tenuta, anche in quel tratto, una iniziativa di pulizia della spiaggia da plastica e rifiuti abbandonati ad opera di 500 volontari. La tartaruga non c’era. E’ stata con molta probabilità l’intensa mareggiata delle ultime ore ad accompagnarla, già priva di vita, sulla spiaggia nei pressi di Tonfano. A trovare la carcassa è stato un balneare che ha subito informato il Comune di Pietrasanta che ha, a sua volta, attivato la procedura per la rimozione della carcassa.