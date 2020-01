Preparazione e professionalità hanno sempre caratterizzato il lavoro di Roberto Valdrighi, storica figura del Comune di Lucca e responsabile da oltre 20 anni dell’ufficio tributi che oggi (29 gennaio) ha salutato i colleghi prima di andare in pensione.

Un punto di riferimento per i compagni di ufficio, per l’intero settore tributi, per i professionisti del territorio e anche per i cittadini, che in lui hanno sempre trovato una risposta. Alla festa, che i colleghi hanno organizzato per ringraziarlo del lavoro svolto negli anni, c’erano anche il sindaco Alessandro Tambellini, l’assessore al bilancio Giovanni Lemucchi e il dirigente del settore economico-finanziario Lino Paoli.