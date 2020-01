A Lucca è nato il primo centro interculturale alla scuolina Raggi di Sole

A Lucca, grazie alla collaborazione fra Comune e associazione Scuolina Raggi di Sole, è nato il primo centro interculturale.

Sabato scorso (25 gennaio), alla presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti, dell’assessora alle politiche formative Ilaria Vietina e dell’assessore al patrimonio Gabriele Bove, è stato ufficialmente inaugurato, nei locali dell’ex scuola elementare di Maggiano, il nuovo patto di collaborazione, che si traduce in un impegno attivo per costituire una rete fra cittadini, enti ed istituzioni per dare concreta possibilità di partecipazione e di condivisione per concorrere alla creazione di un’identità comune e responsabile.

La valorizzazione delle specificità di ciascuno affinché tutti possano sentirsi protagonisti e cittadini attivi è un impegno che la Scuolina Raggi di Sole porta avanti da tempo, organizzando attività che possano favorire reali possibilità di inclusione sociale: corsi di Italiano stranieri adulti, bambini e ragazzi, aiuto degli studenti nello studio, promuovendo attività culturali e interculturali (laboratori creativi, di informatica, teatrali ecc), organizzando mostre e concorsi, collaborando con enti, associazioni e scuole, offrendo percorsi per le competenze trasversali (ex alternanza scuola lavoro), contribuendo alla coprogettazione del piano zonale. Con il nuovo Patto di collaborazione si dà ancora più spazio alla condivisione dei progetti in atto con il territorio e con i cittadini.

Lo spirito di accoglienza è ciò che caratterizza fin dalle sue origini la Scuolina Raggi di Sole e questo è testimoniato dal fatto che sia i volontari sia chi usufruisce delle attività proviene sì dall’Oltreserchio, sede dell’associazione, ma anche dalle svariate parti del territorio lucchese (Lucca, Capannori, Media Valle e Garfagnana) e da vari paesi del mondo, per tutti c’è qualcosa da fare.

L’assessora Ilaria Vietina nel suo discorso inaugurale ha ripreso la citazione di Lia Coturri Gianni, l’ideatrice della Scuolina Raggi di Sole e ha detto che: “Questo modo di lavorare e di collaborare è un raggio di luce che può propagarsi ed essere una fonte d’ ispirazione. In definitiva la scuolina è un luogo dove si ride, si scherza, ci si accetta, ma soprattutto in essa viene dato un aiuto concreto per superare gli ostacoli. Allora dalla fuliggine della nebbia filtrano i raggi di sole che rendono bello o perlomeno accettabile quello che prima faceva paura. Ora la vision della scuolina Raggi di Sole è divenuta aperta, ampia e condivisa e un metodo di lavoro da diffondere nel territorio”.