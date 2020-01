Andrea Biagioni in tour con ‘Pranzo di famiglia’

Prosegue il Pranzo di famiglia – Solo tour del cantautore e polistrumentista lucchese Andrea Biagioni. In scaletta i brani del suo ultimo album Pranzo di famiglia disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming.

Pranzo di famiglia è il primo lavoro completamente in italiano dell’artista toscano, dopo la partecipazione alla decima edizione di X Factor e a Sanremo Giovani 2018. Il disco mescola con sapienza di arrangiamenti sonorità pop, folk e blues. Nel titolo è racchiuso il concept dell’intero album, che si compone di 8 brani autobiografici in cui Andrea Biagioni si confessa nelle sue debolezze e nei suoi punti di forza con il linguaggio intimo e confidenziale di chi si racconta ai propri affetti in un momento di raccoglimento, come quello di un pranzo in famiglia.

Il progetto è realizzato con il sostegno del MiBact e di Siae, nell’ambito del programma Per chi crea.

Questa la tracklist del disco: Alba Piena, Surferemo, Violet Peonie, Via Da Me, Capotreno, Leva La Rete, Come Si Fa, Angela.

“Pranzo di Famiglia è un racconto autobiografico – dichiara Andrea Biagioni – un viaggio attraverso lo sguardo di un bambino ormai grande, che voltandosi indietro affronta e rivede con occhi diversi il suo passato. Ogni traccia dell’album rappresenta un momento della mia vita, racconta periodi chiave della mia crescita personale, fatta di fasi di fragilità emotiva alternate a momenti di gioia e risalita”.

È online a questo link il video di Angela, secondo brano estratto dall’album dopo Surferemo.

La clip è parte del progetto Colour Behind The Walls, una live session realizzata nei sotterranei del baluardo di San Paolino, all’interno della cerchia muraria di Lucca, durante la quale il cantautore toscano ha presentato in anteprima il suo album Pranzo di Famiglia.

Il prossimo concerto è in programma sabato (1 febbraio) al Grind House di Castelnuovo.