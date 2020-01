Cede condotta fibra ottica sulla Sarzanese, disagi a Massarosa

Ieri sera (29 gennaio) sulla via Sarzanese a Bozzano in località Cagliana si è aperta una buca al centro della carreggiata. L’ufficio tecnico del Comune di Massarosa ha immediatamente allertato Anas, a cui spetta la competenza della strada, che ha installato un semaforo per regolare a senso unico alternato.

Oggi la stessa Anas ha chiesto un intervento urgente a Sit e a Telecom visto che i tecnici hanno rilevato che il crollo dell’asfalto è dovuto a precedenti lavori avviati per la fibra ottica.

In tempi rapidi il disagio (percepito dagi automobilisti in particolare stamani con il traffico mattutino diretto da Lucca verso Viareggio) dovrebbe essere risolto.

Sul posto anche la polizia municipale del Comune di Massarosa per agevolare il transito dei mezzi.