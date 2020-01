Questa mattina (30 gennaio) il consigliere regionale Stefano Baccelli insieme al sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti ha effettuato un sopralluogo sul tratto di strada comunale colpito nei giorni scorsi da una grossa frana. Il crollo, dovuto al maltempo, si era verificato tra le frazioni di San Romano e Motrone.

“Ottimo e tempestivo il lavoro dell’amministrazione comunale nell’aver adottato, in accordo con la Provincia di Lucca, i primi interventi di messa in sicurezza della strada e del versante avviando le procedure in somma urgenza”, commenta il consigliere regionale.