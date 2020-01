Giorgio La Malfa a Villa Rossi per il nuovo saggio su Keynes

Nell’ambito dell’ottava edizione del premio Voltaire per la saggistica nazionale domani (31 gennaio) alle 18,30, a Villa Rossi in via di Villa Altieri 1672 in Lucca, Giorgio La Malfa illustrerà il suo recente lavoro su John Maynard Keynes: Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta e altri scritti, introduzione e traduzione da lui curata per Mondadori, Milano 2019.

La teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta – opera capitale del pensiero novecentesco – viene qui presentata nella traduzione di Giorgio La Malfa con un ampio commento a cura dello stesso La Malfa e di Giovanni Farese, commento che illumina non solo i riferimenti storici e dottrinali, ma anche i profondi legami con i maggiori intellettuali del tempo, da Virginia Woolf a Thomas Stearns Eliot, frequentati da Keynes nella fucina londinese di Bloomsbury.

Il volume raccoglie inoltre una messe di scritti precedenti e successivi alla pubblicazione della Teoria generale, ad essa strettamente correlati, incluse le prefazioni d’autore alle varie edizioni straniere nonché gli scritti con cui Keynes ha inteso difendere il valore delle sue idee.