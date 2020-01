Lapide imbrattata, Sinistra Italiana: “L’ignoranza non cambia la storia”

In molti hanno dimostrato solidarietà all’Anpi dopo il danneggiamento della targa commemorativa di Bagni Caldi. Proprio nei giorni scorsi, infatti, la lastra apposta sul muro dell’ex Grande albergo delle Terme di Bagni di Lucca, dove nel 1943 la Repubblica sociale allestì un campo di concentramento per gli ebrei italiani e stranieri rastrellati e imprigionati della Provincia di Lucca, è stata reso deturpata per mano di ignoti.

“Sappia la mano vigliacca che ha provato a profanare la targa che ricorda il luogo dove tra il 1943 e il 1944 uomini, donne, vecchi e bambini, furono confinati dai nazifascisti, il luogo da cui il 23 gennaio 1944 partirono 98 persone per trovare la morte nel campo di concentramento di Auschwitz, che può pure grattare via il logo dell’Anpi ma di certo non cancellerà il valore, l’eroismo, le pagine di storia che i partigiani nella valle del Serchio hanno scritto col loro sangue, donando anche la vita per combattere un odio che speravamo sconfitto, ma che ancora troppo spesso prova a rialzare la testa – si legge nella nota solidale di Sinistra italiana -. Per questo nella mattinata di oggi siamo andati a lasciare un messaggio, che vuol essere di solidarietà all’Anpi ma anche di monito: l’ignoranza non può cambiare la Storia! L’antifascismo, l’antirazzismo sono la base della nostra Costituzione, della nostra Repubblica, e vanno difesi gelosamente.“