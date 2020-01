Festa e grandi ospiti a Borgo a Mozzano per l’inaugurazione del nuovo concept ristorante Dagli alti situato nell’Hotel Milano che si terrà domenica (2 febbraio) alle 20,30.

L’idea di ‘staccare‘ il ristorante dalla struttura alberghiera è nata dai gestori per incrementare i flussi di lavoro, ma non solo: l’obiettivo, infatti, è quello di rendere più usuale una cena in un ristorante di un hotel, solitamente utilizzato e apprezzato solo da chi pernotta.

Qui si potranno gustare i segreti della buona cucina toscana e garfagnanina con le appetitose e particolari ricette che uniscono creatività e tradizione proposte dallo chef.

Per l’occasione, direttamente da La Prova del cuoco, ospite della serata sarà lo chef Franco Mazzei che spiegherà le varie preparazioni del nuovo menù alla carta del ristorante a tutti gli ospiti presenti all’inaugurazione. Il menù è stato preparato in collaborazione con la chef Sara Barbara Guadagnoli, lady chef del centro Italia.

Il ristorante dispone di due ampi saloni da pranzo, ideali anche per feste e cene private, e di una veranda esterna, dove in estate potrete pranzare all’aperto. Si preparano anche cestini per la clientela che durante le escursioni gradisce pranzare al sacco.

Il menù

Il menù di degustazione prevede un antipasto con cresciolette fatte in casa con selezione di salumi della Garfagnana. Primi: risotto al piccione con caprino, polvere di liquirizia e cacao. Mezzelune al fagiano fatti in casa al cacio e pepe. Tortelli lucchesi fatti in casa al ragù. Secondi: Rollè di maialino con erbe di stagione. Peposo con pera caramellata al vino. Dessert: Tiramisù fatto in casa. Cantucci fatti in casa con Vin Santo.

Cena solo su prenotazione: per l’occasione, 35 euro a persona bevute incluse.

Per informazioni: via del Brennero, 9 a Borgo a Mozzano – telefono 0583.889191; info@hotelmilano-lucca.it