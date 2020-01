Partecipate, presto 11 nuove nomine: ecco come candidarsi

Nuovo giro di nomine in enti, aziende e istituzioni a partecipazione pubblica. Il Comune di Lucca ha pubblicato oggi (30 gennaio) un avviso pubblico col quale si invitano i cittadini interessati a ricoprire gli incarichi – per lo più, remunerati – a presentare la propria autocandidatura. A decidere sarà il sindaco, Alessandro Tambellini.

Sono undici, infatti, le cariche che dovranno essere rinnovate nel 2020. Alcune scadranno con l’approvazione del bilancio 2019, passaggio che deve avvenire entro i 120 giorni dal 30 aprile, data di chiusura dell’esercizio. I cittadini interessati potranno inviare la loro richiesta, corredata di curriculum, entro il 15 marzo.

Tra queste, spiccano quattro nomine nella società di gestione dei rifiuti, Sistema Ambiente: due figure faranno parte del consiglio di amministrazione, prendendo il posto di Valentina Rose Simi e di Giuseppe Caronna. Due, invece, le nuove nomine per il collegio sindacale, che andranno a sostituire Daniela Matteucci e Gianpaolo Graberi. Entrambi gli incarichi hanno durata triennale e sono remunerati.

Si cerca inoltre un revisore unico per Lucca Crea, la società che organizza Lucca Comics & Games e gestisce il Polo Fiere: anche in questo caso si parla di un impegno retribuito di durata triennale. La persona scelta prenderà il posto di Alessandro Santucci.

Tre i consiglieri di amministrazione che potranno invece ambire all’organo di indirizzo di Lucca Holding Servizi, società che vede oggi un amministratore unico: Luca Bilancioni. È questo, senz’altro, il più consistente cambiamento rispetto all’assetto precedente. I nuovi consiglieri di amministrazione saranno retribuiti e resteranno in carica tre anni.

Fissata al 10 aprile, invece, la scadenza per autocandidarsi al ruolo di revisore unico dell’azienda pubblica di servizi alla persona (Asp) intitolata a Carlo Del Prete: un incarico triennale per il quale è prevista retribuzione, svolto ad oggi da Maria Simona Deghelli.

Infine entro il 3 ottobre dovranno arrivare al Comune di Lucca le richieste per entrare nel consiglio di amministrazione della Fondazione Antica Zecca di Lucca: impegno quinquennale da svolgere a titolo gratuito per il quale sono previsti due posti, oggi ricoperti da Alessandro Colombini (presidente) e Giovanni Taddei.

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, indicare l’ente per il quale viene presentata la candidatura ed essere accompagnata da curriculum vitae datato e firmato in cui si indicano, analiticamente, i titoli e le attività professionali svolte e in corso di svolgimento. Sul sito del Comune di Lucca, nella sezione ‘bandi di gara e avvisi’, è presente sia l’avviso sia il modulo da compilare – con tutte le indicazioni da seguire affinché la domanda sia valida. Si può inviare la propria candidatura, indirizzata al sindaco, o in formato cartaceo o in formato elettronico via pec all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it