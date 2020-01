A San Girolamo il secondo appuntamento con ‘Benvenuti a teatro’

Domenica (9 febbraio) alle 16, in occasione dello spettacolo Tango del calcio di rigore con Neri Marcorè, secondo appuntamento del progetto Benvenuti a Teatro, nato dall’intesa tra Comune di Lucca e Teatro del Giglio, e volto a favorire la presenza a teatro di genitori e figli attraverso la realizzazione di laboratori dedicati ai bambini a partire dai 5 anni di età, programmati al teatro San Girolamo in contemporanea agli spettacoli domenicali di prosa in cartellone al Giglio per la stagione 2019-2020.

Il laboratorio teatrale di domenica sarà tenuto da Coquelicot Teatro, e impegnerà i bambini sulle tematiche e con i linguaggi presenti nello spettacolo cui staranno assistendo i genitori, in modo da stimolare riflessioni comuni sulle esperienze vissute “in parallelo” su due palcoscenici contigui come quelli del Giglio e di San Girolamo.

La partecipazione al laboratorio dei bambini i cui genitori siano in possesso di abbonamento per la stagione di prosa 2019-2020 è gratuita; chi si recherà invece a teatro con il biglietto per lo spettacolo potrà iscrivere il proprio figlio al laboratorio pagando 5 euro.

Per iscrivere i bambini al laboratorio di domenica 9 febbraio alle 16 (fino a un massimo di 25 bambini) è necessario recarsi alla biglietteria del teatro del Giglio, aperta al pubblico dal mercoledì al sabato con orario 10,30-13 e 15-18 (telefono 0583.465320 in orario di apertura al pubblico, biglietteria@teatrodelgiglio.it).