Bama, trasferta a Siena con la capolista Virtus

Un altro coda-testa per il Bama di Angiolini.

La formazione rosablu si reca a Siena per affrontare i padroni di casa della Virtus Siena che si trovano, a sorpresa, solitari nella prima posizione della graduatoria di C Gold.

A sorpresa perché hanno iniziato con un roster molto rinnovato, che pian piano sta assumendo le sembianze di corazzata. Sono rientrati in corsa Nepi, guardia rapida e dal buon tiro, ed il play Lenardon, che aveva appeso le scarpe al chiodo, subito ripulite dalla polvere e indossate.

All’andata i rosablu disputarono una gara eccellente fino al 33′, dove raggiunsero il +15. Negli ultimi 7′ una serie infinita di errori da codice penale, a 360 gradi, permisero il sorpasso a fil di sirena ai senesi.

Forse proprio da lì qualcosa si é incrinato in modo serio nelle menti altopascesi. Adesso il Bama deve essere bravo a non trasformare la gara in una gita in terra senese, magari acquistando nel dopo match panforte e ricciarelli.

Occorre lottare su ogni pallone e non perdere l’attitudine alla lotta. Sì, perché da qui in avanti si salverà chi ha più voglia di sbucciarsi i gomiti. Il resto va in secondo piano. Palla a due alle 18.