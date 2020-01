Davide Principi, acquisto in extremis per la Lucchese

In chiusura di calciomercato la Lucchese ha messo a segno un altro colpo. Dal Rieti è stato ingaggiato l’attaccante Davide Principi, 18 anni il prossimo 3 agosto.

Si tratta di un esterno mancino che nelle file delle società reatina si è messo in evidenza per le sue doti di velocità e l’attitudine di trovare il fondo campo per poi dettare i cross.

Principi sarà a disposizione di mister Monaco a partire da martedì prossimo (4 febbraio).