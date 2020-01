Festa a Piano di Mommio per il via del carnevale

Festa in maschera per il Carnevale di Piano di Mommio. Domenica (2 febbraio) i donatori di Sangue Fratres organizzano una grande festa per grandi e piccini in paese.

Per fare spazio a mascherine e coriandoli nella piazza Martiri della Sassaia a Piano di Mommio, dalle 8 alle 20 di domenica, sarà vietata sia la circolazione che la sosta.