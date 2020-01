Lavori alla rotatoria di Ponte di Sasso, cambia ancora la viabilità

Proseguono i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla strada provinciale 1 Francigena, all’intersezione con la statale 439 Sarzanese-Valdera a Capezzano Pianore.

Il procedere dei lavori comporta che, fino all’ultimazione dei lavori, vengano revocati tutti i provvedimenti presi in precedenza e che interessano il tratto stradale interessato dal cantiere.

Inoltre, sulla Sp1 Francigena – dal chilometri 28 al chilometro 28+100 – viene sospesa la circolazione in prossimità del cantiere, posto all’intersezione tra la SS439 Sarzanese-Valdera e la Sp1 Francigena a Capezzano Pianore, con ingresso e uscita del tratto di strada senza uscita dalla rotatoria di via Italica. Questo provvedimento resterà in vigore fino al termine dell’opera.

Da lunedì (3 febbraio) viene autorizzata la circolazione veicolare sulla nuova rotatoria provvisoria che si trova in corrispondenza della Sp1 (km 27+900) e viene istituito l’obbligo per i veicoli che vi si immettono da ogni direzione di dare la precedenza ai veicoli che la percorrono.

Dal 5 febbraio, invece, vengono revocati i provvedimenti che interessano questo tratto stradale e viene autorizzata la circolazione sulla Sp1 dal km 27+900 fino al km 28, in prossimità del cantiere di lavoro, che si trova all’intersezione tra la SS439 Sarzanese-Valdera e la Sp1 Francigena, a Capezzano Pianore.

Infine, viene confermato il limite di velocità a 30 chilometri all’ora quando si transita in prossimità dei lavori o del cantiere stradale.