Tissue, Cartiere Carrara acquisisce due aziende e si rafforza

Cartiere Carrara, uno dei principali produttori e trasformatori europei di carta tissue, ha perfezionato l’acquisizione di Carind e Crc, società del gruppo facente capo alla famiglia Caldaroni, specializzate nella trasformazione e commercializzazione di tissue per i segmenti consumer e away from home. Nasce così il Gruppo Cartiere Carrara.

L’acquisizione di Carind e Crc è in linea con la strategia di crescita per aggregazioni di Cartiere Carrara che con questa operazione mira a rafforzare significativamente la propria offerta in un settore ad alto potenziale di crescita come quello dei prodotti tissue di alta gamma per il segmento away from home nonché la propria presenza nel segmento consumer del mercato italiano, grazie anche ad un piano pluriennale di investimenti ad hoc sulle nuove realtà che entrano a far parte del gruppo.

Carind e Crc rappresentano infatti un punto di riferimento significativo del settore, sia nel segmento away from home, con i marchi Carind, Dayli, Value e Carousel, che nel segmento consumer con i marchi Maxi e Voilet.

“Siamo particolarmente soddisfatti di aver finalizzato l’acquisizione di Carind e Crc – ha commentato Mario Carrara, chief growth officer – l’integrazione di queste realtà nel nuovo Gruppo Cartiere Carrara ci permette di rafforzarci ulteriormente in un mercato strategico come quello del tissue che presenta prospettive di crescita interessanti per i prossimi anni. Questa operazione rientra appieno nelle nostre linee guida in fatto di M&A, orientate verso realtà di eccellenza che possano essere integrate nella nostra struttura produttiva e commerciale rendendola ancora più distintiva sotto il profilo della qualità e della sostenibilità”.

L’operazione è stata gestita dai manager del gruppo con l’assistenza legale di Legance.