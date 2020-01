Usl Toscana, convegno a Pisa su innovazione in sanità e transizione al digitale

Oggi (31 gennaio) si è tenuto al centro direzionale di via Cocchi a Pisa il convegno Modi e metodi per la transizione digitale dell’azienda sanitaria.

Durante l’evento, organizzato dal Dipartimento di staff della direzione generale, è stata illustrata la strategia adottata dall’azienda per innovare i propri sistemi organizzativi sfruttando al meglio le novità offerte dai continui progressi che le scienze informatiche e delle telecomunicazioni mettono a disposizione.

Durante il convegno sono stati presentati alcuni progetti che l’Azienda ha messo in campo e che sta sviluppando, come il sistema informativo multidisciplinare, che raccoglierà in un unico database tutte le immagini acquisite attraverso esami e visite radiologiche, cardiologiche ed endoscopiche.

Il sistema consentirà ai medici di accedere a tutti gli esami da consultare per formulare una diagnosi ancora più precisa per ogni singolo paziente. Si è parlato anche del nuovo sistema, detto cruscotto, usato per monitorare la disponibilità di posti letto e ottimizzare il flusso dei pazienti dal pronto soccorso ai reparti di degenza. Il sistema, già attivato nell’ospedale di Livorno, non si limita a segnalare se il posto letto è libero o occupato, ma registra anche i motivi organizzativi per cui vi è un ritardo nella dimissione dei pazienti.

È stata anche annunciato un progetto che verrà usato a breve, il libretto pediatrico digitale, che consentirà, per esempio, di prenotare le vaccinazioni on line.

“Quello di oggi è stato il primo convegno in Toscana sulla transizione al digitale nelle aziende sanitarie – dice Alessandro Iala, responsabile scientifico dell’evento e direttore del Dipartimento di Staff della Direzione generale dell’azienda Usl Toscana nord ovest – c’è stata una grande partecipazione e di questo siamo molto soddisfatti. Il nostro obiettivo è rendere i servizi sempre più a misura di paziente, facilitare il lavoro degli operatori e rendere tutto questo più semplice da gestire. Perseguiamo queste finalità informatizzando i processi e digitalizzando i percorsi, perché la transizione al digitale è il presupposto indispensabile per garantire servizi innovativi, come per esempio la prenotazione on line di visite ed esami ed abbattere le liste di attesa”.

“L’innovazione tecnologica ci fornisce mezzi terapeutici sempre più efficaci – aggiunge Iala – la sfida è trasferire le nuove tecnologie nel sistema sanitario a costi sostenibili. E allora servono nuovi modelli organizzativi, possibili proprio grazie alla transizione al digitale. La nostra Azienda vuole essere all’avanguardia in questo settore”.