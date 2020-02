Vigili del fuoco, in pensione il capo reparto esperto Stefano Germano Danti

Un saluto dai suoi colleghi del turno D, di cui era fino ad oggi (31 gennaio) capoturno. Ma anche da tutti i vigili del fuoco del comando di Lucca.

Da domani (1 febbraio) va infatti in pensione il capo reparto esperto Stefano Germano Danti.

Effettuato il servizio militare nel corpo nazionale dei vigili del fuoco e il servizio temporaneo come vigile del fuoco discontinui, è stato assunto con qualifica di vigile del fuoco con decorrenza 1 marzo 1983.

Capo squadra dal 1996 è stato promosso a capo reparto l’1 gennaio 2010 e sal 2017 riveste il ruolo di capo turno.

Ha pertecipato attivamente alle emergenze nazionali che hanno colpito il paese come le operazioni di soccorso a seguito dell’intervento dinamitardo in via del Georgofili a Firenze nel 1993. nelle operazioni di soccorso alle popolazioni terremotate del Molise nel 2000, dell’Abruzzo nel 2009 e delle zone dell’Italia centrale del 2016.

Ha preso parte alle operazioni di soccorso delle zone alluvionate della provincia di Lucca nel 2000 e della Lunigiana nel 2012.

Nel ruolo di capo reparto ha svolto la funzione di capo del turno D con equilibrio e pacatezza ma al tempo stesso con determinata volontà risolutiva delle problematiche del servizio,

Apprezzato per le doti umane e professionali, si è saputo contraddistinguere per la generosità nel mostrarsi sempre disponibile e collaborativo e dimostrando un pregevole spirito di gruppo e di appartenenza alla famiglia dei vigili del fuoco.

Affettuosi auguri di salute e serenità arrivano dal comandante, cui si associano, con un abbraccio sincero i ‘suoi’ ragazzi.