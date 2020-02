Nove carri di prima categoria, cinque di seconda, nove mascherate in gruppo e sette maschere isolate, due fuori concorso, insieme alle pedane aggregative e ai figuranti delle coreografie: a Viareggio è tornato protagonista lo spettacolo di Carnevale. Alle 17 di oggi (1 febbraio) il triplice colpo di cannone ha dato il via all’edizione 2020 dei corsi mascherati. L’alazabandiera, dopo una cerimonia piena di ospiti vip, ha dato inizio ad una giornata ricca di appuntamento con il viale preso d’assalto, nonostante la data del sabato pomeriggio.

La lunga giornata di inaugurazione è iniziata già alle 15 con l’animazione in piazza Mazzini. Nel corso della cerimonia di apertura Vladimir Luxuria ha interpretato il nuovo arrangiamento della canzone Povereide. Al termine della sfilata lo spettacolo piromusicale sull’arenile di piazza Mazzini.

di 8 Galleria fotografica Viareggio, primo corso per il Carnevale









Cerimonia di inaugurazione

La festa di inaugurazione è iniziata con la tradizionale sfilata lungo la via Mazzini. Otto gruppi, tra sbandieratori e marching band, hanno fatto irruzione sui viali a mare, dopo aver animato il percorso da piazza Dante. Ad aprire il corteggio Burlamacco e Ondina a bordo della Burlacar. Con loro la Filarmonica Versilia, banda del Carnevale di Viareggio, gli sbandieratori del Palio di Querceta, sbandieratori da Lucca, Gallicano e Calenzano, il gruppo mascherato di Sammichele di Bari, Nice la Belle gruppo folcloristico della città di Nizza e il gruppo di majorette e banda di Villanova d’Asti.

In occasione di ciascun corso verrà reso omaggio alle tradizioni carnevalesche nel mondo. Il primo è quello di Nizza a cui verrà dedicata una coreografia firmata da Annarosa Petri e il suo gruppo WellDance & Blond.

Quella di oggi è stata anche l’occasione per ricordare il grande maestro, mago della cartapesta, Arnaldo Galli con un suggestivo video sul maxischermo che ha ripercorso i suoi 50 anni di carriera, in cui ha realizzato straordinarie opere allegoriche che hanno fatto la storia del Carnevale.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti al primo dei sei corsi mascherati in programma. Ciro Capriello, in arte Priello, è uno dei volti simbolo del web con i cliccatissimi video dei The Jackal. L’attore Nicola Rignanese, apprezzato dal pubblico in numerosi film e fiction italiane, è invece il testimonial dell’associazione Cospe a cui è dedicato il corso mascherato. Ospiti del Carnevale: la giornalista conduttrice delle edizioni serali del Tg2 e della rubrica Post Manuela Moreno.

Al primo corso anche la giornalista Stella Pende, volto televisivo di Rete Quattro e conduttrice della fortunata trasmissione Confessione Reporter. Sul tema generazioni Stella Pende, interverrà alla conferenza in programma domani (alle 12) per raccontare il reportage da lei realizzato sul dramma dei papà che hanno avuto figli da donne giapponesi. Padri violentemente separati e privati dell’affetto dei loro bambini perché dopo il divorzio sono completamente cancellati dalla vita della famiglia.