Coronavirus, studenti ammessi a scuola solo se senza sintomi

A scuola sì, ma soltanto se non si hanno i sintomi del coronavirus. Il ministero della Salute ha diramato, di concerto con il ministero dell’istruzione, una circolare con indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina. La circolare, pubblicata sul sito del ministero dell’istruzione, sarà diffusa lunedì alle direzioni scolastiche e alle Università anche della Toscana.

La circolare dispone che gli studenti universitari, così come gli alunni delle scuole, da quelle dell’infanzia alle superiori, che sono rientrati dalla Cina nelle ultime due settimane, possano essere ammessi a scuola nel caso in cui non presentino i sintomi caratteristici del virus.

Per gli studenti rientrati dalla Cina nelle ultime 2 settimane, si dispone, in particolare, che venga monitorata l’eventuale insorgenza di sintomi quali tosse, febbre, difficoltà respiratorie.

In caso si manifestino questi sintomi, sarà necessario chiamare il numero 1500 o rivolgersi alle strutture individuate nella pagina speciale (clicca qui) del sito della Regione Toscana, proteggere le vie aeree con la mascherina, evitare contatti stretti “fino alla definizione della situazione sanitaria da parte del personale sanitario”.

Per gli studenti che hanno viaggiato o coabitato con un paziente affetto da coronavisrus sarà necessario telefonare tempestivamente al 1500 o rivolgersi alle strutture regionali di riferimento individuate sul sito, per le misure di sorveglianza, ove non siano state gia’ adottate dall’autorita’ sanitaria.

A sollecitare i ministeri a fornire indicazioni in tempi rapidi in modo da dare alle scuole regole certe e univoche era stata nelle ultime ore anche la Regione Toscana.