Juniores elite, Lammari corsaro con la Larcianese

LARCIANESE: Capodieci, Papini, Boemio, Guidi, Arabelli, Farjoi, Salvatori, Paganelli, Aldrovandi, Parente, Zeccola. A disp.: Lecini, Nuti, Santamaria, Sabia, Rosi, Anzuini, Todoran. All.: Banchelli.

LAMMARI: Giovannetti, Antonelli, Ramku, Petretti, Bonini, Berruti, Chetoni, Risolo, Casini, Tocchini L., Bacci. A disp.: Baroni, Dianda, Dumani, Pavan, Puviani, Benedetti. All.: Dianda.

ARBITRO: Abdulkadir di Empoli

RETI: Chetoni

Tre punti importantissimi in ottica salvezza per il Lammari sul campo della Larcianese. La formazione di Dianda si fa corsara con il gol di Chetoni e consolida una posizione di ‘sicurezza’ in classifica

Nel girone B allunga la striscia positiva il Castelnuovo Garfagnana, che supera 2-1 l’Atletico Carrara dei Marmi con le reti di Micchi e Lucchesi. Ko le altre due formazioni della provincia di Lucca: l’Atletico Lucca cade 2-1 con la Galcianese, lo Stiava cade 4-3 in un match rocambolesco sul campo del Migliarino Vecchiano.

