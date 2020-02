Settimana dell’edilizia sostenibile, doppio incontro con Cna

Secondo e terzo appuntamento della terza edizione della Settimana dell’edilizia sostenibile, sette giorni di seminari, incontri e dibattiti dedicati ai nuovi modi di costruire e ristrutturare organizzati da Cna costruzioni e Cna istallazione impianti di Lucca. Entrambi si tengono nella sede di Lucense.

Lunedì (3 febbraio) dalle 14 alle 18 è previsto un incontro formativo gratuito per l’inserimento degli Ape nel portale Siert. In pratica si tratta delle istruzioni operative per la procedura di deposito dell’attestato di prestazione energetica degli edifici con la partecipazione dei funzionari della Regione Toscana e di Arrr.

L’evento attribuisce quattro crediti formativi per architetti, ed è organizzato in collaborazione con l’0rdine degli Architetti di Lucca e da Inbar Lucca.

La settimana di convegni procede poi martedì (4 febbraio) dalle 17 alle 19 con un seminario Siert (Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica della Regione Toscana) sul primo biennio di attività: risultati, problematiche e prospettive.

Vi prenderanno parte Francesco Belluomini (portavoce Cna Installazione Lucca), Primo Riscossa (responsabile di filiale Lucca e Massa di Arrr SpA) e Jonathan Magliozzi (membro del gruppo di lavoro Siert di Regione Toscana)