“Chiamata sociale”, si presenta il progetto della Misericordia

Giovedì (6 febbraio), alle 17, nei locali del Centro Chiavi d’oro, Sergio Mura, dell’arciconfraternita di Misericordia di Lucca, presenta Chiamat@sociale; 0583 492003 Il numero che mi vuole bene, un progetto ideato e promosso dalla Misericordia di Lucca che si sviluppa nei territori di Lucca, Capannori, Pescaglia, Altopascio, Porcari, Montecarlo,Villa Basilica e Borgo a Mozzano.

Chiamat@sociale coinvolge soggetti istituzionali e del volontariato e ha l’obiettivo di offrire risposte efficaci alle richieste di aiuto e sostegno sociale, offrendo informazioni sui servizi pubblici e privati esistenti.

Chiamando il numero 0583 492003 si potranno ricevere le richieste per l’assistenza ospedaliera e domiciliare, per la cura della casa, per l’accompagnamento e per i servizi a domicilio sia sanitari sia fisoterapici. Ingresso libero. Info 0583 48097.